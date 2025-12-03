Nike SB
大童薄绒长袖纽扣衬衫
33% 折让
Nike SB 大童薄绒长袖纽扣衬衫旨在为冷天滑板运动注入暖意，并助你在其他场合尽显出众型格。 超宽松版型结合厚实提花面料，结合薄绒设计，塑就垂坠外观，让你穿出个性风采。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0281-010
其他细节
- 正面搭配纽扣，让你随心打造专属风格
- 落肩设计结合宽松衣身，塑就休闲外观
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 袖口配有纽扣
- 口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
