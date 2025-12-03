 
Nike SB 大童薄绒长袖纽扣衬衫 - 黑/白色

Nike SB

大童薄绒长袖纽扣衬衫

33% 折让

Nike SB 大童薄绒长袖纽扣衬衫旨在为冷天滑板运动注入暖意，并助你在其他场合尽显出众型格。 超宽松版型结合厚实提花面料，结合薄绒设计，塑就垂坠外观，让你穿出个性风采。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0281-010

其他细节

  • 正面搭配纽扣，让你随心打造专属风格
  • 落肩设计结合宽松衣身，塑就休闲外观

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 袖口配有纽扣
  • 口袋设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。