Nike SB
大童速干长袖上衣
¥429
Nike SB 大童速干长袖上衣采用纽扣开襟设计，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，可单穿，亦可叠搭挚爱T恤。宽松版型营造充裕活动空间，塑就自如运动体验。
- 显示颜色： 黑/安全橙
- 款式： HF8798-010
Nike SB
¥429
Nike SB 大童速干长袖上衣采用纽扣开襟设计，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，可单穿，亦可叠搭挚爱T恤。宽松版型营造充裕活动空间，塑就自如运动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 刺绣图案
- 胸前口袋
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/安全橙
- 款式： HF8798-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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