 

Nike SB

大童速干长袖上衣

¥359¥42916% 折让
黑/安全橙
浅银/空间蓝

Nike SB 大童速干长袖上衣采用纽扣开襟设计，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，可单穿，亦可叠搭挚爱T恤。宽松版型营造充裕活动空间，塑就自如运动体验。


  • 显示颜色： 黑/安全橙
  • 款式： HF8798-010

Nike SB

¥359¥42916% 折让

Nike SB 大童速干长袖上衣采用纽扣开襟设计，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，可单穿，亦可叠搭挚爱T恤。宽松版型营造充裕活动空间，塑就自如运动体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 刺绣图案
  • 胸前口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/安全橙
  • 款式： HF8798-010

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