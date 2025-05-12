Nike SB
情人节男子宽松双膝结构牛仔滑板长裤
¥669¥89925% 折让
Nike SB 男子宽松双膝结构牛仔滑板长裤采用牛仔面料搭配宽松版型和双膝加固结构，结实耐穿，专为滑板运动打造。
- 显示颜色： 芬蓝/白色
- 款式： HJ4267-491
Nike SB
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Nike SB 男子宽松双膝结构牛仔滑板长裤采用牛仔面料搭配宽松版型和双膝加固结构，结实耐穿，专为滑板运动打造。
其他细节
- 牛仔面料，经久耐穿且易于穿脱
- 正面插手口袋、背面口袋和右腿背面额外实用口袋，方便存取小物件
产品细节
- 后腰下方饰有 NIKE SB 标志刺绣
- NIKE SB 标签
- 金属拉链门襟
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 芬蓝/白色
- 款式： HJ4267-491
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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