 

Nike SB

男子全长拉链开襟梭织超宽松滑板夹克

¥639¥79920% 折让
空间蓝/游戏宝蓝/白色
红杉绿/洞穴石色/白色

Nike SB 男子全长拉链开襟梭织滑板夹克采用不易撕裂梭织面料，结合网眼布拼接里料，助你畅享舒适非凡的穿着体验。


  • 显示颜色： 空间蓝/游戏宝蓝/白色
  • 款式： HJ2911-492

Nike SB

¥639¥79920% 折让

Nike SB 男子全长拉链开襟梭织滑板夹克采用不易撕裂梭织面料，结合网眼布拼接里料，助你畅享舒适非凡的穿着体验。

其他细节

  • 梭织面料，轻盈耐穿
  • 网眼布拼接里料，提升舒适性
  • 立领设计，打造利落造型

产品细节

  • NIKE SB 刺绣标志
  • 弹性袖口和局部下摆
  • 右接缝饰有 NIKE SB 梭织标签
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 空间蓝/游戏宝蓝/白色
  • 款式： HJ2911-492

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