Nike SB

男子全长拉链开襟梭织超宽松滑板夹克

¥799

Nike SB 男子全长拉链开襟梭织滑板夹克采用不易撕裂梭织面料，结合网眼布拼接里料，助你畅享舒适非凡的穿着体验。  

  • 显示颜色： 空间蓝/游戏宝蓝/白色
  • 款式： HJ2911-492

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