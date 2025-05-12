Nike SB
男子全长拉链开襟梭织超宽松滑板夹克
¥519¥79935% 折让
Nike SB 男子全长拉链开襟梭织滑板夹克采用不易撕裂梭织面料，结合网眼布拼接里料，助你畅享舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 空间蓝/游戏宝蓝/白色
- 款式： HJ2911-492
Nike SB
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Nike SB 男子全长拉链开襟梭织滑板夹克采用不易撕裂梭织面料，结合网眼布拼接里料，助你畅享舒适非凡的穿着体验。
其他细节
- 梭织面料，轻盈耐穿
- 网眼布拼接里料，提升舒适性
- 立领设计，打造利落造型
产品细节
- NIKE SB 刺绣标志
- 弹性袖口和局部下摆
- 右接缝饰有 NIKE SB 梭织标签
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 空间蓝/游戏宝蓝/白色
- 款式： HJ2911-492
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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