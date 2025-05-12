 

Nike SB

男/女加绒滑板圆领上衣

¥349¥54936% 折让

Nike SB 男/女加绒滑板圆领上衣采用柔软的加绒针织面料，提升日常穿着格调。宽松版型营造充裕活动空间，可轻松叠搭；胸前饰有 NIKE SB 标志，塑就简约利落外观。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7354-010

Nike SB

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Nike SB 男/女加绒滑板圆领上衣采用柔软的加绒针织面料，提升日常穿着格调。宽松版型营造充裕活动空间，可轻松叠搭；胸前饰有 NIKE SB 标志，塑就简约利落外观。

其他细节

  • 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
  • 胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 弹性罗纹领口、袖口和下摆，帮助锁住热量，在滑板运动中有效稳固衣身

产品细节

  • 胸部中央绣有 NIKE SB 标志
  • 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7354-010

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