 
Nike SB 男/女双膝加固滑板长裤 - 军械深海蓝

Nike SB

男/女双膝加固滑板长裤

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike SB 男/女双膝加固滑板长裤采用直筒裤型与匠心剪裁，助你舒适畅动，搭配双膝加固设计，有效加固高磨损区域。 梭织棉料经久耐穿，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 军械深海蓝
  • 款式： FV7350-478

其他细节

  • 直筒裤型易于穿脱，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性后腰搭配内置抽绳和纽扣拉链门襟，供你打造专属的舒适贴合感
  • 多口袋设计（包括背面右腿处的小号插袋），提供充裕储物空间

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

