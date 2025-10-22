Nike SB
男/女双膝加固滑板长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike SB 男/女双膝加固滑板长裤采用直筒裤型与匠心剪裁，助你舒适畅动，搭配双膝加固设计，有效加固高磨损区域。 梭织棉料经久耐穿，适合日常穿着。
- 显示颜色： 军械深海蓝
- 款式： FV7350-478
其他细节
- 直筒裤型易于穿脱，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性后腰搭配内置抽绳和纽扣拉链门襟，供你打造专属的舒适贴合感
- 多口袋设计（包括背面右腿处的小号插袋），提供充裕储物空间
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
