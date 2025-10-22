 
Nike SB 男/女复古滑板毛衣 - 土褐

穿上厚实舒适的 Nike SB 男/女滑板毛衣，感受这个滑板圣地遍地开花的城市——“爱之城”巴黎的迷人魅力。正面针织图案生动刻画了矗立在巴黎杜乐丽花园的该隐 (Cain) 雕像。


穿上厚实舒适的 Nike SB 男/女滑板毛衣，感受这个滑板圣地遍地开花的城市——“爱之城”巴黎的迷人魅力。正面针织图案生动刻画了矗立在巴黎杜乐丽花园的该隐 (Cain) 雕像。

其他细节

  • 针织面料，舒适非凡
  • 胸部和衣身采用休闲设计，助力自如畅动，轻松叠搭

产品细节

  • 大身整体成分：65% 聚酯纤维/33% 粘纤/2% 其他纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 土褐
  • 款式： FN2574-227

