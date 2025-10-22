Nike SB
男/女复古滑板毛衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上厚实舒适的 Nike SB 男/女滑板毛衣，感受这个滑板圣地遍地开花的城市——“爱之城”巴黎的迷人魅力。正面针织图案生动刻画了矗立在巴黎杜乐丽花园的该隐 (Cain) 雕像。
- 显示颜色： 土褐
- 款式： FN2574-227
其他细节
- 针织面料，舒适非凡
- 胸部和衣身采用休闲设计，助力自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 大身整体成分：65% 聚酯纤维/33% 粘纤/2% 其他纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
