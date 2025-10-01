 
Nike SB x Air Jordan 4 男子运动鞋 - 山峰白/深海蓝/浅灰/白色

¥1,699

售罄：

此配色当前无货

脚尖翻板，再来一招板尾滑行；或是强势助攻，而后上演惊人暴扣。Nike SB 与 Jordan 强强联手，让滑板和篮球碰撞出不一样的火花。此次 Nike SB 和 Jordan 再度携手，为 AJ4 的设计注入新意，穿上 Nike SB x Air Jordan 4 男子运动鞋助你肆意炫技。解构重塑鞋面，舒适耐穿：融入柔软灵活的塑料细节，营造柔软脚感，令你忘却时间，尽情畅动；后跟搭载缓震配置，助你完成高难度挑战，创下出色纪录。采用流线型设计，缔造出众脚感。即刻上脚，演绎不羁型格。


  • 显示颜色： 山峰白/深海蓝/浅灰/白色
  • 款式： DR5415-100

其他细节

  • 鞋口处采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时稳固双足
  • 皮革鞋面，缔造立体有质感的穿着体验，提升造型格调
  • 外底采用橡胶材料，为关键部位铸就强劲抓地力

产品细节

