Nike SB x Air Jordan 4
男子运动鞋
¥1,699
售罄：
此配色当前无货
脚尖翻板，再来一招板尾滑行；或是强势助攻，而后上演惊人暴扣。Nike SB 与 Jordan 强强联手，让滑板和篮球碰撞出不一样的火花。此次 Nike SB 和 Jordan 再度携手，为 AJ4 的设计注入新意，穿上 Nike SB x Air Jordan 4 男子运动鞋助你肆意炫技。解构重塑鞋面，舒适耐穿：融入柔软灵活的塑料细节，营造柔软脚感，令你忘却时间，尽情畅动；后跟搭载缓震配置，助你完成高难度挑战，创下出色纪录。采用流线型设计，缔造出众脚感。即刻上脚，演绎不羁型格。
- 显示颜色： 山峰白/深海蓝/浅灰/白色
- 款式： DR5415-100
Nike SB x Air Jordan 4
¥1,699
脚尖翻板，再来一招板尾滑行；或是强势助攻，而后上演惊人暴扣。Nike SB 与 Jordan 强强联手，让滑板和篮球碰撞出不一样的火花。此次 Nike SB 和 Jordan 再度携手，为 AJ4 的设计注入新意，穿上 Nike SB x Air Jordan 4 男子运动鞋助你肆意炫技。解构重塑鞋面，舒适耐穿：融入柔软灵活的塑料细节，营造柔软脚感，令你忘却时间，尽情畅动；后跟搭载缓震配置，助你完成高难度挑战，创下出色纪录。采用流线型设计，缔造出众脚感。即刻上脚，演绎不羁型格。
其他细节
- 鞋口处采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时稳固双足
- 皮革鞋面，缔造立体有质感的穿着体验，提升造型格调
- 外底采用橡胶材料，为关键部位铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 山峰白/深海蓝/浅灰/白色
- 款式： DR5415-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。