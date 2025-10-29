Nike SB x Eric Koston
男子加绒滑板圆领上衣
18% 折让
Nike SB x Eric Koston 男子加绒滑板圆领上衣采用加绒针织面料与宽松版型设计，无论是在滑板运动中还是日常生活里，都能带来休闲舒适的穿着体验。反光标志和图案，为设计增添简约高级感。吃饭、滑板、放松，周而复始。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HV0248-063
产品细节
- 宽松版型
- 加绒针织面料
- 罗纹袖口和下摆
- 左袖口饰有 Nike Futura 标志
- 反光标志贴片
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
