要说理想选择，非这件 Nike SB x Eric Koston 男子滑板法兰绒上衣莫属。 法兰绒面料结合宽松剪裁，塑就自如运动体验和休闲舒适感受。 左胸口袋上方的反光标志贴片与后摆的反光丝网印制耐克勾标志，悄然提升设计格调。 为你的下一次黄昏滑板时光注入一抹醒目风范。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

