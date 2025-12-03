Nike SB x Eric Koston
男子滑板法兰绒上衣
10% 折让
要说理想选择，非这件 Nike SB x Eric Koston 男子滑板法兰绒上衣莫属。 法兰绒面料结合宽松剪裁，塑就自如运动体验和休闲舒适感受。 左胸口袋上方的反光标志贴片与后摆的反光丝网印制耐克勾标志，悄然提升设计格调。 为你的下一次黄昏滑板时光注入一抹醒目风范。
- 显示颜色： 暗烟灰/荧光黄
- 款式： HV0257-070
产品细节
- 宽松版型
- 右侧接缝处饰有反光字标梭织标签
- 65% 聚酯纤维/35% 粘纤
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
