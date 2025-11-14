自 2009 年加入 Nike SB 项目以来，Eric Koston 凭借对 Nike 文化的敏锐感知与情感共鸣，持续影响着多款 SB 经典单品与标志性鞋型的设计，在品牌发展历程中留下了不可磨灭的印记。 在 Air Max 95 问世 30 周年之际，Eric Koston 以其独到的视角焕新演绎这款传奇鞋型，巧妙融合滑板运动的需求，推出专属定制版本，为经典注入新意。 Nike SB Air Max 95 x Eric Koston "Obsidian and Speed Yellow" 男子滑板鞋回溯 Eric 早期经典鞋款设计风格，融入标志性配色与细节，以怀旧之姿重塑传奇。

显示颜色： 黑曜石色/深藏青/深海蓝/速度黄

款式： HQ8492-400