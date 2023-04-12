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      Nike SB Check Solar CNVS

      男/女滑板鞋

      ¥469

      Nike SB Check Solar CNVS 男/女滑板鞋采用轻盈鞋面和柔软内置鞋垫，缔造出色减震防护效果，无论赛场内外，皆能为你带来自然舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： 843896-001

      更多信息

      本产品为男子鞋款，部分适量小尺码鞋款也可供女士选择

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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