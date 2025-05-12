 

Nike SB Chron 2

男/女复古缓震薄底滑板鞋

¥319¥46931% 折让
黑/黑/橡皮浅褐/白色
巴洛克棕/幻影灰白/杏茶色/淡象牙白

Nike SB Chron 2 男/女缓震滑板鞋柔韧耐穿，彰显出众魅力。鞋口与后跟彰显匠心设计理念，带来出色贴合体验，提供非凡舒适度和出众性能。


  • 显示颜色： 黑/黑/橡皮浅褐/白色
  • 款式： DM3493-002

Nike SB Chron 2

¥319¥46931% 折让

匠心设计

Nike SB Chron 2 男/女缓震滑板鞋柔韧耐穿，彰显出众魅力。鞋口与后跟彰显匠心设计理念，带来出色贴合体验，提供非凡舒适度和出众性能。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿
  • 柔软泡绵设计，塑就缓震迈步体验
  • 硫化结构将鞋底与鞋面巧妙熔接，塑就灵活感受
  • 鞋头护条延伸设计，缔造出色耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/橡皮浅褐/白色
  • 款式： DM3493-002

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