 
Nike SB Chron 2 男/女缓震薄底滑板鞋 - 浅土褐/幻影灰白/貂棕/冷杉绿

Nike SB Chron 2

男/女缓震薄底滑板鞋

29% 折让

Nike SB Chron 2 男/女缓震薄底滑板鞋柔韧耐穿，彰显出众魅力。 鞋口与后跟彰显匠心设计理念，带来出众贴合体验，提供非凡舒适度和出众性能。


  • 显示颜色： 浅土褐/幻影灰白/貂棕/冷杉绿
  • 款式： DM3493-103

Nike SB Chron 2

29% 折让

焕新设计

Nike SB Chron 2 男/女缓震薄底滑板鞋柔韧耐穿，彰显出众魅力。 鞋口与后跟彰显匠心设计理念，带来出众贴合体验，提供非凡舒适度和出众性能。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿
  • 柔软泡绵设计，塑就缓震迈步体验
  • 硫化结构将鞋底与鞋面巧妙熔接，塑就灵活感受
  • 鞋头护条延伸设计，缔造出色耐穿性

产品细节

  • 显示颜色： 浅土褐/幻影灰白/貂棕/冷杉绿
  • 款式： DM3493-103

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。