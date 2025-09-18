Nike SB Chron 2
男/女缓震薄底滑板鞋
31% 折让
Nike SB Chron 2 男/女缓震薄底滑板鞋柔韧耐穿，彰显出众魅力。鞋口与后跟彰显匠心设计理念，带来出众贴合体验，提供非凡舒适度和出众性能。
- 显示颜色： 黑/黑/橡皮浅褐/白色
- 款式： DM3493-002
焕新设计
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿
- 柔软泡绵设计，塑就缓震迈步体验
- 硫化结构将鞋底与鞋面巧妙熔接，塑就灵活感受
- 鞋头护条延伸设计，缔造出众耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
