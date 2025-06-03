 

Nike SB Chron 2 Canvas

男/女滑板鞋薄底鞋

¥299¥42930% 折让
山峰白/庭紫/白色/大学金
白色/白色/橡皮浅褐/黑
售罄：此配色当前无货

Chron 系列推出 Nike SB Chron 2 Canvas 男/女薄底滑板鞋。鞋口与后跟彰显别致设计理念，带来出色贴合体验，承袭 Nike SB 应有的舒适度和出众性能。


  • 显示颜色： 山峰白/庭紫/白色/大学金
  • 款式： DM3494-108

Nike SB Chron 2 Canvas

¥299¥42930% 折让

焕新设计

Chron 系列推出 Nike SB Chron 2 Canvas 男/女薄底滑板鞋。鞋口与后跟彰显别致设计理念，带来出色贴合体验，承袭 Nike SB 应有的舒适度和出众性能。

其他细节

  • 织物鞋面，灵活柔韧
  • 柔软泡绵设计，塑就缓震迈步体验
  • 硫化结构将鞋底与鞋面巧妙熔接，塑就灵活穿着感受
  • 鞋头护条延伸设计，缔造出色耐穿性

产品细节

  • 经典鞋带
  • 显示颜色： 山峰白/庭紫/白色/大学金
  • 款式： DM3494-108

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