Nike SB Day One
大童可视 Zoom 气垫滑板鞋
¥459¥54916% 折让
专属滑板鞋，震撼来袭。Nike SB Day One 大童滑板鞋是一款专为儿童打造的 Nike 滑板鞋。匠心底纹专为滑板运动设计，结合 Air Zoom 缓震配置，铸就出众抓地力和缓震性能，助孩子不断突破自我，挑战新技巧。织物材料，舒适出众；翻毛皮覆面经久耐穿，塑就挚爱踢板体验。
- 显示颜色： 闪电蓝/紫蓝/帆白/卡其
- 款式： FN4210-402
Nike SB Day One
¥459¥54916% 折让
专属滑板鞋，震撼来袭。Nike SB Day One 大童滑板鞋是一款专为儿童打造的 Nike 滑板鞋。匠心底纹专为滑板运动设计，结合 Air Zoom 缓震配置，铸就出众抓地力和缓震性能，助孩子不断突破自我，挑战新技巧。织物材料，舒适出众；翻毛皮覆面经久耐穿，塑就挚爱踢板体验。
Air 设计，脚感出众
后跟搭载回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，提供缓震效果，助孩子舒适畅滑。
非凡触板感
在滑板运动中，感受脚底的滑板至关重要，有助孩子随心掌控滑板。鞋款轻盈柔韧，缔造非凡触板感。此鞋款精简泡绵，有助减轻鞋身重量，打造柔韧灵活性。
经久耐穿
翻毛皮覆面经久耐穿，塑就挚爱踢板体验。织物材料提供出色舒适性，助力畅滑。
包边结构，稳定耐穿
鞋款制作采用包边结构工艺，即鞋底和鞋面是熔接在一起的两个独立部分。
其他细节
- 橡胶鞋带头，经久耐穿
- 后跟搭配皮革提拉设计，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 经典鞋带
- 包边结构
- 显示颜色： 闪电蓝/紫蓝/帆白/卡其
- 款式： FN4210-402
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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