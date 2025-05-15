 

Nike SB Day One

大童可视 Zoom 气垫滑板鞋

¥459¥54916% 折让
闪电蓝/紫蓝/帆白/卡其
冷灰/狼灰/白金色/泡沫粉

专属滑板鞋，震撼来袭。Nike SB Day One 大童滑板鞋是一款专为儿童打造的 Nike 滑板鞋。匠心底纹专为滑板运动设计，结合 Air Zoom 缓震配置，铸就出众抓地力和缓震性能，助孩子不断突破自我，挑战新技巧。织物材料，舒适出众；翻毛皮覆面经久耐穿，塑就挚爱踢板体验。


  • 显示颜色： 闪电蓝/紫蓝/帆白/卡其
  • 款式： FN4210-402

Nike SB Day One

¥459¥54916% 折让

专属滑板鞋，震撼来袭。Nike SB Day One 大童滑板鞋是一款专为儿童打造的 Nike 滑板鞋。匠心底纹专为滑板运动设计，结合 Air Zoom 缓震配置，铸就出众抓地力和缓震性能，助孩子不断突破自我，挑战新技巧。织物材料，舒适出众；翻毛皮覆面经久耐穿，塑就挚爱踢板体验。

Air 设计，脚感出众

后跟搭载回弹出众的 Air Zoom 缓震配置，提供缓震效果，助孩子舒适畅滑。

非凡触板感

在滑板运动中，感受脚底的滑板至关重要，有助孩子随心掌控滑板。鞋款轻盈柔韧，缔造非凡触板感。此鞋款精简泡绵，有助减轻鞋身重量，打造柔韧灵活性。

经久耐穿

翻毛皮覆面经久耐穿，塑就挚爱踢板体验。织物材料提供出色舒适性，助力畅滑。

包边结构，稳定耐穿

鞋款制作采用包边结构工艺，即鞋底和鞋面是熔接在一起的两个独立部分。

其他细节

  • 橡胶鞋带头，经久耐穿
  • 后跟搭配皮革提拉设计，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 经典鞋带
  • 包边结构
  • 显示颜色： 闪电蓝/紫蓝/帆白/卡其
  • 款式： FN4210-402

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