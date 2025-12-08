备受关注之人，当然要穿上备受关注的鞋款。Nike SB Dunk Low Pro 男子滑板鞋将 Nardwuar 特立独行的采访精神，提炼成一双“格纹至上”的匠心之作。醒目的鞋面设计灵感源自他的标志性塔姆绒帽，并配有绒球和鞋带。穿上这款鞋，向你的朋友提问，他们会说：“你怎么知道我的这些事？”

显示颜色： 大学红/冲击黄/深宝蓝/黑

款式： II1493-600