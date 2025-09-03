Nike SB Dunk Low "Verdugo Mountain"

Nike SB Dunk Low "Verdugo Mountain" 男/女滑板鞋从加利福尼亚州凡度沟山脉 (Verdugo Mountains) 汲取设计灵感，专为骑行玩家匠心打造。该鞋款旨在致敬这片坐落于洛杉矶县圣费尔南多谷 (San Fernando Valley) 以东的休闲山地，此处以徒步和山地骑行探险而闻名。加垫鞋舌结合低帮鞋口，营造柔软舒适感受；鞋垫后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就出色回弹缓震表现。鞋舌内侧标签分别饰有地图和山地车图案。鞋垫图案以设立于凡度沟山脉顶部的卫星天线和通讯塔为灵感。尽情攀登高峰，然后享受飞驰而下的畅快体验。

其他细节 皮革鞋面柔软耐穿，增添复古韵味

泡绵中底，缔造轻盈回弹的缓震效果

橡胶外底搭配经典圆形支点设计，缔造非凡抓地力，尽显传统风范

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 霜淡草绿/黑/橡皮黄/狼灰

款式： HQ1626-300