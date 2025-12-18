Nike SB FC Classic
男子薄底滑板鞋
25% 折让
Nike SB FC Classic 男子薄底滑板鞋焕新演绎 2003 年元年款设计，巧妙结合 Solarsoft 鞋垫的缓震支撑与橡胶的柔韧性能，助你尽情畅滑，尽享舒适体验。
- 显示颜色： 山峰白/白色/明亮橙/山峰白
- 款式： 909096-111
其他细节
- 皮革与合成材质组合设计，经久耐穿
- 加垫鞋舌略带弹性，舒适贴合
- Solarsoft 鞋垫，带来缓震迈步体验
- 橡胶鞋底采用包边缝线设计，塑就出众耐穿性
产品细节
