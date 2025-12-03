Nike SB Force 58
男/女复古情侣滑板鞋
41% 折让
Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，硫化结构则缔造出色灵活性，穿上这款创意力作，助你耀动街头。采用耐穿材料，融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ2959-001
包边设计，未来风范
篮球传统
鞋款采用皮革与织物组合材料，兼具出色透气性与耐穿性。鞋头打孔设计，巧搭 Swoosh 标志，致敬传统篮球风范。
包边设计
采用包边设计，经久耐穿；同时打造出众灵活性，伴你悦享滑板时光。外底饰有 Tri-star 纹路，可灵活伸展，为双足带来出众抓地力和非凡触板感。
稳固贴合
鞋舌侧边结合板带设计，妥帖包裹双足。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
