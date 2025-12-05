 
Nike SB Force 58 男/女复古情侣滑板鞋 - 黑/黑/白色

Nike SB Force 58

男/女复古情侣滑板鞋

30% 折让

Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，硫化结构则缔造出色灵活性，穿上这款创意力作，助你耀动街头。采用耐穿材料，融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CZ2959-001

包边设计，未来风范

Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，硫化结构则缔造出色灵活性，穿上这款创意力作，助你耀动街头。采用耐穿材料，融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。

篮球传统

鞋款采用皮革与织物组合材料，兼具出色透气性与耐穿性。鞋头打孔设计，巧搭 Swoosh 标志，致敬传统篮球风范。

包边设计

采用包边设计，经久耐穿；同时打造出众灵活性，伴你悦享滑板时光。外底饰有 Tri-star 纹路，可灵活伸展，为双足带来出众抓地力和非凡触板感。

稳固贴合

鞋舌侧边结合板带设计，妥帖包裹双足。

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。