Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿；搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性， 帮助缩短磨合期，让你享受畅滑乐趣。采用织物和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，让整体外观尽显经典篮球风范。

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