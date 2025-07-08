 
Nike SB Force 58 男/女滑板鞋 - 白色/帆白/狼灰/灰石板蓝

Nike SB Force 58

男/女滑板鞋

35% 折让

Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿；搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性， 帮助缩短磨合期，让你享受畅滑乐趣。采用织物和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，让整体外观尽显经典篮球风范。


  • 显示颜色： 白色/帆白/狼灰/灰石板蓝
  • 款式： IH0636-141

Nike SB Force 58

35% 折让

Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿；搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性， 帮助缩短磨合期，让你享受畅滑乐趣。采用织物和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，让整体外观尽显经典篮球风范。

其他细节

  • 皮革和织物组合设计，兼顾耐穿性和透气性
  • 鞋头打孔设计，巧搭耐克勾勾标志，致敬传统篮球风范
  • 鞋底饰有 Tri-star 纹路，带来出众抓地力和非凡触板感
  • 鞋舌侧边融入板带设计，妥帖包裹双足

产品细节

  • 显示颜色： 白色/帆白/狼灰/灰石板蓝
  • 款式： IH0636-141

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