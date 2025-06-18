Nike SB Force 58
男/女滑板鞋
¥599
Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿；搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性， 帮助缩短磨合期，让你享受畅滑乐趣。采用织物和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，让整体外观尽显经典篮球风范。
- 显示颜色： 白色/帆白/狼灰/灰石板蓝
- 款式： IH0636-141
Nike SB Force 58
¥599
Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿；搭配硫化结构，缔造出众柔韧灵活性， 帮助缩短磨合期，让你享受畅滑乐趣。采用织物和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，让整体外观尽显经典篮球风范。
其他细节
- 皮革和织物组合设计，兼顾耐穿性和透气性
- 鞋头打孔设计，巧搭耐克勾勾标志，致敬传统篮球风范
- 鞋底饰有 Tri-star 纹路，带来出众抓地力和非凡触板感
- 鞋舌侧边融入板带设计，妥帖包裹双足
产品细节
- 显示颜色： 白色/帆白/狼灰/灰石板蓝
- 款式： IH0636-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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