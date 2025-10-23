Nike SB Force 58 Premium
情人节男/女复古滑板鞋
30% 折让
穿上这款创意力作，耀动街头。Nike SB Force 58 Premium 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，搭配硫化结构，打造出众柔韧灵活性。精致细节，增添一抹趣致格调。复古品牌标志，旨在致敬你挚爱的 90 年代背包。
- 显示颜色： 牛仔蓝绿/暗烟灰/红棕色/泡沫粉
- 款式： DV5476-400
其他细节
- 优质材质组合鞋面，兼具出色透气性与耐穿性
- 鞋头打孔设计，巧搭耐克勾勾标志，致敬传统篮球风范
- 橡胶鞋底采用包边设计，塑就出众耐穿性
- 鞋底饰有 Tri-star 纹路，为双足带来出众抓地力和非凡触板感
- 鞋舌侧边融入板带设计，妥帖包裹双足，即使鞋带松开也能稳固鞋身
产品细节
