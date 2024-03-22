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      Nike SB Janoski+ Slip

      男子滑板鞋

      ¥599

      Janoski+ 震撼来袭。Nike SB Janoski+ Slip 男子滑板鞋采用无鞋带设计，缔造一如既往的出色支撑力。匠心底纹专为滑板运动打造，铸就出色触板和翻板体验；鞋楦设计缔造非凡贴合度和舒适脚感，演绎出色性能。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑/白色
      • 款式： FN5893-001

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