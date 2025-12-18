Nike SB Malor
男子薄底滑板鞋
试试穿上这双鞋！Nike SB Malor 男子薄底滑板鞋专为入门级滑手设计，磨炼技能不在话下。鞋面采用翻毛皮与帆布分层设计，令鞋款经久耐穿；外底融入人字形底纹，结合圆形图案底纹，塑就出众抓地力，让你畅动自如。即刻上脚，尽情畅动。
- 显示颜色： 浅卡其/橄榄绿/沙漠卡其/淡象牙白
- 款式： FV6064-201
Nike SB Malor
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，塑就经典外观，经久耐穿
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
- 鞋头护条包覆设计，缔造出色耐穿性
- 鞋舌和鞋口添加衬垫设计，舒适非凡
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
