 
Nike SB Malor TE 男子薄底滑板鞋 - 褐灰/浅土褐/浅黄褐/黑

Nike SB Malor TE

男子薄底滑板鞋

20% 折让

试试穿上这双鞋！Nike SB Malor TE 男子薄底滑板鞋专为入门级滑板手匠心打造，助你轻松驾驭长时间练习，不断精进技能。翻毛皮与织物分层设计，令鞋款经久耐穿；外底融入人字形底纹，结合圆形图案底纹，塑就出众抓地力，让你畅动自如。即刻上脚，尽情畅动。


  • 显示颜色： 褐灰/浅土褐/浅黄褐/黑
  • 款式： HF3066-200

其他细节

  • 织物与皮革组合鞋面，塑就经典外观，经久耐穿
  • 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
  • 鞋头护条延伸设计，缔造出色耐穿性
  • 鞋舌和鞋口添加衬垫设计，舒适缓震

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
