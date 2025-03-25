Nike SB Portmore

男/女滑板鞋（男码）

¥469

Nike SB Portmore 男/女滑板鞋（男码）搭载简约的翻毛皮鞋面，演绎独特的解构式轮廓设计，同时兼具卓越耐磨性和出色支撑力的双重优势。

  • 显示颜色： 白金色/白色/黑/里约青
  • 款式： 725027-003

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此鞋款偏窄，建议选大半码或一码

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