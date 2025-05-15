 

Nike SB Stefan Janoski

大童滑板鞋

¥419¥49916% 折让
Nike SB Stefan Janoski 大童滑板鞋 - 黑/黑/山峰白/大学红
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike SB Stefan Janoski 大童滑板鞋采用硫化结构，打造出众柔韧灵活性和舒适脚感。鞋面采用耐穿材料，外底融入专为滑板运动设计的底纹，带来出色抓地力和触板感，助你轻松掌握技巧，打造专属风格。


  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白/大学红
  • 款式： 525104-028

Nike SB Stefan Janoski

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JANOSKI 风采，出众掌控

Nike SB Stefan Janoski 大童滑板鞋采用硫化结构，打造出众柔韧灵活性和舒适脚感。鞋面采用耐穿材料，外底融入专为滑板运动设计的底纹，带来出色抓地力和触板感，助你轻松掌握技巧，打造专属风格。

其他细节

  • 皮革鞋面，便于穿脱，舒适耐穿
  • 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性，让你上脚即享舒适脚感
  • 橡胶外底采用匠心设计，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/山峰白/大学红
  • 款式： 525104-028

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