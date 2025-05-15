Nike SB Stefan Janoski
大童滑板鞋
¥419¥49916% 折让
Nike SB Stefan Janoski 大童滑板鞋采用硫化结构，打造出众柔韧灵活性和舒适脚感。鞋面采用耐穿材料，外底融入专为滑板运动设计的底纹，带来出色抓地力和触板感，助你轻松掌握技巧，打造专属风格。
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白/大学红
- 款式： 525104-028
Nike SB Stefan Janoski
¥419¥49916% 折让
JANOSKI 风采，出众掌控
Nike SB Stefan Janoski 大童滑板鞋采用硫化结构，打造出众柔韧灵活性和舒适脚感。鞋面采用耐穿材料，外底融入专为滑板运动设计的底纹，带来出色抓地力和触板感，助你轻松掌握技巧，打造专属风格。
其他细节
- 皮革鞋面，便于穿脱，舒适耐穿
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性，让你上脚即享舒适脚感
- 橡胶外底采用匠心设计，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/黑/山峰白/大学红
- 款式： 525104-028
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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