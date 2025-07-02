Nike SB Vertebrae
男子滑板鞋
24% 折让
Nike SB Vertebrae 男子滑板鞋采用匠心设计，经久耐穿，新鞋出盒即塑就舒适贴合感受。 采用 Nike 经典配色设计，让这款时尚滑板鞋平添一抹复古气息。
- 显示颜色： 幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/杏茶色
- 款式： FD4691-005
Nike SB Vertebrae
24% 折让
Nike SB Vertebrae 男子滑板鞋采用匠心设计，经久耐穿，新鞋出盒即塑就舒适贴合感受。 采用 Nike 经典配色设计，让这款时尚滑板鞋平添一抹复古气息。
其他细节
- 双排缝线细节，塑就出众耐穿性
- 鞋头搭配简约分层设计，助你轻松驾驭踢板动作
- 外底采用生成式设计，缔造出色抓地力与非凡触板感
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/杏茶色
- 款式： FD4691-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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