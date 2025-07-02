 
Nike SB Vertebrae 男子滑板鞋 - 幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/杏茶色

Nike SB Vertebrae

男子滑板鞋

24% 折让

Nike SB Vertebrae 男子滑板鞋采用匠心设计，经久耐穿，新鞋出盒即塑就舒适贴合感受。 采用 Nike 经典配色设计，让这款时尚滑板鞋平添一抹复古气息。


  • 显示颜色： 幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/杏茶色
  • 款式： FD4691-005

Nike SB Vertebrae

24% 折让

Nike SB Vertebrae 男子滑板鞋采用匠心设计，经久耐穿，新鞋出盒即塑就舒适贴合感受。 采用 Nike 经典配色设计，让这款时尚滑板鞋平添一抹复古气息。

其他细节

  • 双排缝线细节，塑就出众耐穿性
  • 鞋头搭配简约分层设计，助你轻松驾驭踢板动作
  • 外底采用生成式设计，缔造出色抓地力与非凡触板感

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 幻影灰白/鲜亮勃艮第酒红/巴洛克棕/杏茶色
  • 款式： FD4691-005

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