Nike SB Warm

男子针织衫

¥249

Nike SB Warm 男子针织衫采用排汗混纺棉料，令身体持久保持干爽舒适，胸前口袋采用撞色设计，打造夺人眼球的出众外观。

  • 显示颜色： 调色暗灰/白色/调色暗灰
  • 款式： 654138-063

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