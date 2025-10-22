Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low
男子滑板鞋
10% 折让
Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low 男子滑板鞋重磅回归，致敬保罗·罗德里奇斯 (Paul Rodriguez) 首款签名滑板鞋面世 20 周年。 此鞋款采用匠心设计，点缀金属色元素细节。 后跟外露式 Air Zoom 缓震配置搭配半透明橡胶外底，为鞋款增添点睛之笔。
- 显示颜色： 白色/白色/清透色/黑
- 款式： HQ6828-100
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面融入绗缝式压纹覆面，柔软耐穿，增添复古韵味
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
- 橡胶外底，带来出色抓地力和耐穿性
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
