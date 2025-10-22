Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low 男子滑板鞋重磅回归，致敬保罗·罗德里奇斯 (Paul Rodriguez) 首款签名滑板鞋面世 20 周年。 此鞋款采用匠心设计，点缀金属色元素细节。 后跟外露式 Air Zoom 缓震配置搭配半透明橡胶外底，为鞋款增添点睛之笔。

Nike SB Zoom Air Paul Rodriguez Low 男子滑板鞋重磅回归，致敬保罗·罗德里奇斯 (Paul Rodriguez) 首款签名滑板鞋面世 20 周年。 此鞋款采用匠心设计，点缀金属色元素细节。 后跟外露式 Air Zoom 缓震配置搭配半透明橡胶外底，为鞋款增添点睛之笔。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。