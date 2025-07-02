 
Nike SB Zoom Blazer Mid 男/女滑板鞋 - 泡沫粉/白色/橡皮黄/煤黑

Nike SB Zoom Blazer Mid

男/女滑板鞋

25% 折让

Nike SB Zoom Blazer Mid 男/女滑板鞋源自经典篮球风鞋款，巧妙契合现代滑板爱好者的需求。耐穿皮革鞋面搭配外底橡胶，塑就出色抓地力，舒适耐穿。


  • 显示颜色： 泡沫粉/白色/橡皮黄/煤黑
  • 款式： FD0731-601

Nike SB Zoom Blazer Mid

25% 折让

Nike SB Zoom Blazer Mid 男/女滑板鞋源自经典篮球风鞋款，巧妙契合现代滑板爱好者的需求。耐穿皮革鞋面搭配外底橡胶，塑就出色抓地力，舒适耐穿。

其他细节

  • 皮革鞋面，柔软耐穿
  • Air Zoom 缓震配置提供回弹缓震性能，实现快速离地的出众脚感
  • 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
  • 泡绵鞋垫，带来舒适感受
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典耐克勾勾设计
  • 显示颜色： 泡沫粉/白色/橡皮黄/煤黑
  • 款式： FD0731-601

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