Nike SB Zoom Blazer Mid
男/女滑板鞋
¥479¥69931% 折让
Nike SB Zoom Blazer Mid 男/女滑板鞋源自经典篮球风鞋款，巧妙契合现代滑板爱好者的需求。耐穿皮革鞋面搭配外底橡胶，塑就出色抓地力，舒适耐穿。
- 显示颜色： 泡沫粉/白色/橡皮黄/煤黑
- 款式： FD0731-601
Nike SB Zoom Blazer Mid
¥479¥69931% 折让
Nike SB Zoom Blazer Mid 男/女滑板鞋源自经典篮球风鞋款，巧妙契合现代滑板爱好者的需求。耐穿皮革鞋面搭配外底橡胶，塑就出色抓地力，舒适耐穿。
其他细节
- 皮革鞋面，柔软耐穿
- Air Zoom 缓震配置提供回弹缓震性能，实现快速离地的出众脚感
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
- 泡绵鞋垫，带来舒适感受
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典耐克勾勾设计
- 显示颜色： 泡沫粉/白色/橡皮黄/煤黑
- 款式： FD0731-601
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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