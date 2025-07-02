Nike SB Zoom Janoski OG+ SE
男/女滑板鞋
20% 折让
Nike SB Zoom Janoski OG+ SE 男/女滑板鞋强势来袭，为 Stefan Janoski 经典滑板鞋系列再添力作。 匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。 耐穿鞋面缔造出众贴合度和舒适脚感，助力展现出色滑板表现。 该版本采用毛皮纹理，塑就奢华外观。
- 显示颜色： 珍珠白/山峰白/神秘木槿色/珍珠白
- 款式： HF3060-200
Nike SB Zoom Janoski OG+ SE
20% 折让
Nike SB Zoom Janoski OG+ SE 男/女滑板鞋强势来袭，为 Stefan Janoski 经典滑板鞋系列再添力作。 匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。 耐穿鞋面缔造出众贴合度和舒适脚感，助力展现出色滑板表现。 该版本采用毛皮纹理，塑就奢华外观。
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，柔软耐穿
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
产品细节
- 两副鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 珍珠白/山峰白/神秘木槿色/珍珠白
- 款式： HF3060-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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