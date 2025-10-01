 
Serena Williams Design Crew 女子网眼布中长连衣裙 - 烟灰/黑/泡沫薄荷绿

女子网眼布中长连衣裙

Serena Williams Design Crew 女子网眼布中长连衣裙采用分层设计，由塞雷娜·威廉姆斯设计团队倾心打造，灵感源自塞雷娜童年时期的训练场“南佛罗里达”。采用富有建筑感的垂坠设计和接缝细节，彰显迈阿密充满活力的文化气息和曲线装饰艺术建筑格调。


  • 显示颜色： 烟灰/黑/泡沫薄荷绿
  • 款式： HM4953-084

其他细节

  • 设有抽绳和绳扣，可供你随心调节外层网眼布长度
  • 针织内层富有弹性，助你保持舒适

产品细节

  • 网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。内接片：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 胸前饰有耐克勾刺绣标志
  • 可机洗
Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。

