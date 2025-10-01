Serena Williams Design Crew 女子网眼布中长连衣裙采用分层设计，由塞雷娜·威廉姆斯设计团队倾心打造，灵感源自塞雷娜童年时期的训练场“南佛罗里达”。采用富有建筑感的垂坠设计和接缝细节，彰显迈阿密充满活力的文化气息和曲线装饰艺术建筑格调。

Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。

Serena Williams Design Crew 女子网眼布中长连衣裙采用分层设计，由塞雷娜·威廉姆斯设计团队倾心打造，灵感源自塞雷娜童年时期的训练场“南佛罗里达”。采用富有建筑感的垂坠设计和接缝细节，彰显迈阿密充满活力的文化气息和曲线装饰艺术建筑格调。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。