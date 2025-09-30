Serena Williams Design Crew

¥359 ¥529 32% 折让

Serena Williams Design Crew 女子高腰短裤饰有标志性区号 305，尽显迈阿密风范。 但它与塞雷娜·威廉姆斯童年时期训练场的渊源并不止于此。 该高腰短裤质感轻盈，设计灵感源自迈阿密的装饰艺术建筑。

其他细节 弹性后腰设计，营造恰到好处的贴合感

轻盈梭织斜纹面料，提升结构感，打造出色外观

产品细节 100% 锦纶

正面按扣拉链门襟设计

口袋设计

刺绣耐克勾勾标志

后腰饰有 SWDC 刺绣标志

可机洗

显示颜色： 黑/泡沫薄荷绿

款式： HM4957-010