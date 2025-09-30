 
Serena Williams Design Crew 女子高腰短裤 - 黑/泡沫薄荷绿

Serena Williams Design Crew

女子高腰短裤

32% 折让

Serena Williams Design Crew 女子高腰短裤饰有标志性区号 305，尽显迈阿密风范。 但它与塞雷娜·威廉姆斯童年时期训练场的渊源并不止于此。 该高腰短裤质感轻盈，设计灵感源自迈阿密的装饰艺术建筑。


  • 显示颜色： 黑/泡沫薄荷绿
  • 款式： HM4957-010

其他细节

  • 弹性后腰设计，营造恰到好处的贴合感
  • 轻盈梭织斜纹面料，提升结构感，打造出色外观

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 正面按扣拉链门襟设计
  • 口袋设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 后腰饰有 SWDC 刺绣标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/泡沫薄荷绿
  • 款式： HM4957-010

Serena Williams Design Crew

Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。

