Serena Williams Design Crew
女子高腰短裤
32% 折让
Serena Williams Design Crew 女子高腰短裤饰有标志性区号 305，尽显迈阿密风范。 但它与塞雷娜·威廉姆斯童年时期训练场的渊源并不止于此。 该高腰短裤质感轻盈，设计灵感源自迈阿密的装饰艺术建筑。
- 显示颜色： 黑/泡沫薄荷绿
- 款式： HM4957-010
其他细节
- 弹性后腰设计，营造恰到好处的贴合感
- 轻盈梭织斜纹面料，提升结构感，打造出色外观
产品细节
- 100% 锦纶
- 正面按扣拉链门襟设计
- 口袋设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 后腰饰有 SWDC 刺绣标志
- 可机洗
Serena Williams Design Crew
Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
