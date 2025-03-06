Serena Williams Design Crew 斜挎包的设计灵感源自水的宁静与流动，鼓励你随心而行。 宽敞拉链主袋和两个内置口袋，营造充裕存储空间，便于有序收纳。 提环和可调节肩带设计，助你打造百搭造型。

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