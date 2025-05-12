Serena Williams Design Crew
斜挎包
¥169¥24932% 折让
Serena Williams Design Crew 斜挎包的设计灵感源自水的宁静与流动，鼓励你随心而行。 宽敞拉链主袋和两个内置口袋，营造充裕存储空间，便于有序收纳。 提环和可调节肩带设计，助你打造百搭造型。
- 显示颜色： 冰川蓝/微黄绿/帆白
- 款式： HJ3659-474
Serena Williams Design Crew
¥169¥24932% 折让
Serena Williams Design Crew 斜挎包的设计灵感源自水的宁静与流动，鼓励你随心而行。 宽敞拉链主袋和两个内置口袋，营造充裕存储空间，便于有序收纳。 提环和可调节肩带设计，助你打造百搭造型。
产品细节
- 尺寸：20 x 8 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 冰川蓝/微黄绿/帆白
- 款式： HJ3659-474
关于 SWDC
Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列产品旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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