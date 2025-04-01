Serena Williams Design Crew Everyday Plus 舒适速干中筒运动袜（1 双）的设计灵感源自水的宁静与流动，鼓励你随心而行。 搭载 Nike Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适。 中足板带设计，在迈步中有效支撑足弓。

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