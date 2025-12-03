Serena Williams Design Crew
Nike Fly 软顶运动帽
30% 折让
Serena Williams Design Crew Nike Fly 软顶运动帽采用低帽冠设计，点缀精致耐克勾标志等金属元素细节，彰显闪耀魅力。
- 显示颜色： 黑/山峰白/山峰白
- 款式： HJ4314-010
其他细节
- Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风外观
- 梭织斜纹面料，轻盈耐用
- 背面可调节固定带搭配插扣，可供自主调节贴合度
产品细节
- 金属孔眼
- 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
Serena Williams Design Crew
Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
