 
Serena Williams Design Crew Nike Fly 软顶运动帽 - 黑/山峰白/山峰白

Serena Williams Design Crew

Nike Fly 软顶运动帽

15% 折让

Serena Williams Design Crew Nike Fly 软顶运动帽采用低帽冠设计，点缀精致耐克勾标志等金属元素细节，彰显闪耀魅力。


  • 显示颜色： 黑/山峰白/山峰白
  • 款式： HJ4314-010

Serena Williams Design Crew

15% 折让

Serena Williams Design Crew Nike Fly 软顶运动帽采用低帽冠设计，点缀精致耐克勾标志等金属元素细节，彰显闪耀魅力。

其他细节

  • Fly 运动帽均采用低帽冠设计，打造舒适的运动风外观
  • 梭织斜纹面料，轻盈耐用
  • 背面可调节固定带搭配插扣，可供自主调节贴合度

产品细节

  • 金属孔眼
  • 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白/山峰白
  • 款式： HJ4314-010

Serena Williams Design Crew

Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。