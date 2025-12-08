Serena Williams Design Crew Heritage
腰包
21% 折让
Serena Williams Design Crew Heritage 腰包兼具出众外观与实用性，采用拉链主袋设计，可安全存放小物件；搭配可调节固定带，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 黑/泡沫粉/金属银
- 款式： HJ3671-010
产品细节
- 尺寸：28 x 7 x 12 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
