 

Nike Show X3 II AF E

太阳镜

¥829¥1,18029% 折让

Nike Show X3 II AF E 太阳镜从职业运动员的视角出发，匠心塑就出众表现。关键位置采用透气设计，为你带来清晰视野，符合人体工学的设计营造轻盈舒适的佩戴感受。


  • 显示颜色： 黑曜石色/热带绿
  • 款式： DJ3044-451

Nike Show X3 II AF E

¥829¥1,18029% 折让

视野清晰，舒适非凡

Nike Show X3 II AF E 太阳镜从职业运动员的视角出发，匠心塑就出众表现。关键位置采用透气设计，为你带来清晰视野，符合人体工学的设计营造轻盈舒适的佩戴感受。

其他细节

  • Max Optics 技术可在不同角度下实现清晰的视觉感受
  • 镜片采用贴合设计，缔造出众包覆体验
  • 镜架上方结合透气孔设计，缔造出色空气流通性，带来出众清晰度
  • 可调式镜腿搭配橡胶脚套，提供出众抓附力和贴合度
  • 可拆卸鼻托带来非凡透气性和缓震效果

产品细节

  • 显示颜色： 黑曜石色/热带绿
  • 款式： DJ3044-451

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