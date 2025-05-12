Nike Show X3 II AF E
太阳镜
¥829¥1,18029% 折让
Nike Show X3 II AF E 太阳镜从职业运动员的视角出发，匠心塑就出众表现。关键位置采用透气设计，为你带来清晰视野，符合人体工学的设计营造轻盈舒适的佩戴感受。
- 显示颜色： 黑曜石色/热带绿
- 款式： DJ3044-451
Nike Show X3 II AF E
¥829¥1,18029% 折让
视野清晰，舒适非凡
Nike Show X3 II AF E 太阳镜从职业运动员的视角出发，匠心塑就出众表现。关键位置采用透气设计，为你带来清晰视野，符合人体工学的设计营造轻盈舒适的佩戴感受。
其他细节
- Max Optics 技术可在不同角度下实现清晰的视觉感受
- 镜片采用贴合设计，缔造出众包覆体验
- 镜架上方结合透气孔设计，缔造出色空气流通性，带来出众清晰度
- 可调式镜腿搭配橡胶脚套，提供出众抓附力和贴合度
- 可拆卸鼻托带来非凡透气性和缓震效果
产品细节
- 显示颜色： 黑曜石色/热带绿
- 款式： DJ3044-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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