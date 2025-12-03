Nike Shox R4
大童气柱运动鞋
21% 折让
Nike Shox R4 大童气柱运动鞋是 21 世纪早期经典款的焕新鞋款，沿用其未来感设计线条和出众缓震配置，再现元年款风貌。 后跟 Nike Shox 缓震柱有效分散足底重量，缔造非凡舒适感受，塑就醒目风范。
- 显示颜色： 珍珠灰/绣球花紫/白色/天青石蓝
- 款式： IH4050-001
其他细节
- 合成材质鞋面搭配打孔设计，透气耐穿
- Nike Shox 缓震柱起初是为了赋予足部支撑作用，缔造出众的回弹缓震效果
- 改良版圆形华夫格外底底纹，铸就出众抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
